Värske taristuminister Vladimir Svet: kui võtame Vene kodanikelt ja halli passi omanikelt hääleõiguse, siis tõukame nad eemale

Siin ei ole olnud midagi imelikku. Ikka briifimine ja olen tutvunud esimeste memodega. See valdkond ei anna võimalust pikalt valmistuda ja asju pikalt ette uurida. Siin on vaja kiireid otsuseid ning seetõttu on terve see nädal täis elamumajandus- ja jäätmemajanduspoliitikat, teehoiukava realiseerimist, Rail Balticu rahastamist ning igasuguseid muid põnevaid teemasid.