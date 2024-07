Kristen Michal: neile, kes alustavat valitsust ei toeta, võin kinnitada, et ka teie arvamus, ettepanekud ja soovid on meile tähtsad

Meie kindlustunnet on räsinud mitmed kriisid, kuid kõige teravamalt julm vallutussõda meie külje all. Julgeolek, Eesti majandus ja meie inimeste toimetulek on saanud pihta. Koos sellega ka riigi rahanduslik käekäik. Selgeks on saanud, et viimasel kümnendil oleme jätnud ise palju otsuseid tegemata.