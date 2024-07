Kristjan Järvan: rahandusminister Jürgen Ligi andis alla juba enne valitsusse jõudmist

Reformierakonna eelmise peaministri suhtumist seostati tihti ohvrimentaliteediga. Nüüdseks on selge, et tema mentaalseks järeltulijaks saab uues valitsuses rahandusminister Jürgen Ligi, kes teatas, et talle ei meeldi koalitsioonilepe, mille üle ta ise läbi rääkis ja mille Reformierakonna juhatuses heaks kiitis.