„Kui leidub Keskerakonnas veel kolleege, kes jagavad meie vaateid ja soovivad panustada meie ridades, siis me loomulikult oleme valmis nendega konkreetselt rääkima. Ma ei tee saladust sellest, et teeme seda tööd,“ ütles Ossinovski. Olen Keskerakonna juhatuse liige ja eurosaadik. Mõtlesin, et viisakas oleks kutsele reageerida.