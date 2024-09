REISIKIRI | Kuidas sai katki läinud Legoland imekiirelt terveks? Lastekambaga peolinnas Berliinis saksa täpsust proovile panemas

Berliinis asuv Studio of Wonders pakub lustimisrõõmu nii väikestele kui ka suurtele. Fotol reisiloo autor ja tubli reisisell Kristjan.

Lapsed on teadupärast meie tulevik, elu õied, keda tuleb „kasta“, et nad ikka säravad ja värsked püsiksid. Sääraseks hoolitsemiseks on maailma loodud kõiksuguseid teemaparke ja lustilaid. Meie plaan käia kuulsas Billundi Legolandis muutus segastel asjaoludel hoopis Berliini-reisiks. Üks B kõik. Aga päris ei ole ka.