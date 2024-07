Eesti moodsa kunsti oksjon toetab Eduard Wiiralti stipendiumi rahastamist

Oksjoni läbiviija, galerist Reigo Kuivjõgi sõnul teeb oksjoni eriliseks asjaolu, et selle tuludest finantseeritakse Eduard Wiiralt stipendiumi väljaandmist. „Oleme kokku pannud väga esindusliku eesti moodsa kunsti valiku, mida ei häbeneks ükski kunstikoguja ning seekord ei tee kunstiostjad mitte lihtsalt head investeeringut enda elukvaliteedi parandamisse vaid toetavad ka eesti ühe hinnatuma kunstistipendiumi jätkumist“, sõnas Kuivjõgi.

Kuressaare Kuursaalis esitlusel oleva näituse külastamine, oksjonile registreerumine, otseülekande jälgimine ja pakkumiste tegemine EKO kodulehel on tasuta ning tehtud huvilistele lihtsaks ning mugavaks. Ka oksjoni toimumisaeg, kell 15.00 on sätitud päevasele ajale nii, et osalejad ka õhtustele üritustele (näiteks Saaremaa Ooperipäevad) hiljaks ei jääks.