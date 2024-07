Üks suurimaid kuluartikleid on laste jaoks antav helikopteriraha – vajavad nad seda või mitte

Tegelikult polegi uuele koalitsioonile ühtki nii suurt ootust, kui majandus ja rahandus jälle korda saada. Tal on mandaat valusateks otsusteks. Seda kummastavam on, et valitsuslepet sõlmides ikkagi poolele teele jäädi.