KOLUMN | Tiit Maran: rohekasv on sama tehtav kui keskajal otsitud igiliikur

Sõna „rohe“ ülekasutus on muutnud selle sisutühjaks ja paljudes vastumeelsust tekitavaks. Sama lugu on väljendiga „rohepööre“, mis on ingliskeelse green deal’i ehk roheleppe üsna ebaõnnestunud eestindus. Kui esimese puhul on rõhk millegi pööramisel, mis on olemuselt vägivaldse alatooniga, siis teine peaks keskenduma milleski kokkuleppe saavutamisele.