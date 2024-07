REPORTAAŽ | Rekordeid purustanud Viljandi folk laskus sel aastal muusikalistesse mustritesse

Festival algas neljapäeva pärastlõunal rongkäigu ja avatseremooniaga. Avamise puhul tervitas kõiki kultuuriminister Heidy Purga, kes lausus oma tänusõnad neile, kes on aidanud kaasa Viljandi pärimusmuusika festivali korraldamisele ja elluviimisele. Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov lisas festivali korraldajatele sümboolset linna võtit üle andes, et Viljandi pärimusmuusika festival on tema elus sama kindlal kohal kui jõulud ja jaanipäev. Festival sai avatud festivalipealik Ando Kivibergi eestvõttel regilauluga, millele publik aktiivselt kaasa laulis.