FOTOD | Kunstiprojekt „Tartu-Pärnu-Tartu kunstiekspress“ tõi Pärnusse viis eriilmelist näitust

Endla Teatrigaleriis, Endla Küüni galeriis ja kohvikus toimuval näitusel „Värv ja vabadus“ (kuraator Maris Tuuling) osalevate kunstnikke ühendavaks lüliks on Konrad Mägi ateljee Tartus. Ajavahemikus 1988–2016 on kõik läbi käinud vanameistrite Kaja Kärneri ja/või Heldur Viirese käe alt ja saanud pallaslikele traditsioonidele tuginevat maaliõpetust. Selle pagasiga on igaüks liikunud edasi omas suunas. Näitusel on võimalik näha, millise tee ja tempo keegi on valinud.