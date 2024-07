Ukraina välisminister kohtus eile Pekingis oma Hiina RV vastaspoolega. Hiina RV välisminister kordas hiljem ajakirjandusele, et Hiina pooldab kõikide konfliktide lahendamisel läbirääkimisi. Tema sõnul on nii Ukraina kui Venemaa viimasel ajal andnud avalikult mitu korda teada, et on läbirääkimistest huvitatud, kuid tingimused selleks ei ole veel kujunenud.