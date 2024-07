REPORTAAŽ| „Löögid kahele kõrvale korraga ja vastase säärekondi riivimine ketsiservaga!“ Naiskodukaitsjate laagris ei õpita ainult matkatarkusi

Laagri sisu on ette valmistanud staap. Teemad on seotud ka NKK baasväljaõppega. Osalejad saavad selgeks, et NKK ei ole ainult seltsing leemekulbiliigutajaid, vaid midagi hoopis ägedamat.

Majutuse, toidu, arstiabi ja muu tagab NKK evakuatsioonirühm. „See on võrratu võimalus harjutada suure rahvahulga juhtimist. Meie õpime koos osalejatega. Reaalses kriisis, ärgu seda juhtugu, on siis kogemus olemas,“ tõdeb evakueerijate avalike suhete juht Age Valgepea.

Hümn mängima, lipp masti. Naiskodukaitse Tallinna ringkonna esinaine Janika Praks avab laagri. Kersti Telve selgitab, mis ja kus. Kui kõlab signaal, tuleb koguneda järjekordsesse töötuppa. Signaaliks on 5Miinuse ja Puuluubi „Metsvint“.

Telkidega ei lähe libedalt

Esimene ülesanne: panna püsti 23 kümneinimesetelki. Koos ahjude ja korstendega. Mõtlen, miks on selleks jäetud üle tunni aja. Aga asi ei lähe üldse libedalt, kui noorkotkad appi ei tuleks, jääks rahvas hätta. Isegi fotograaf kamandatakse üht nööri hoidma, sest õige pingutaja on parasjagu puudu. Skeem on lihtne, aga nõuab jõudu. Ja koostööd. Mis on kindlasti laagri ja üldse elu tähtsaim õppeaine. Ühiselt sätitakse viltu kerkinud korstnad otse ja kolitakse viimaks sisse. Tunnike on läinud nagu lennates.

Õpe on koostatud kavalasti. Süüa ei jagata katlast, vaid antakse igale telgile toidupakid ja piiritusekeetja koos kütusega. Kui tuli põlema ei hakka, siis sooja toitu ei saa.

Kõigil hakkab.

Uurin, kust naised pärit on. Rapla, Pärnu, Kose-Uuemõisa, Tallinn, Viimsi. Kuidas nad laagri leidsid? Jälgisid meediat, mõni sai isiklikuma kutse. On tuldud koos õega, sõbrannaga. Miks?

„Kavatsesin juba ammu vaadata, mis see Naiskodukaitse on.“

„Tore, et just lastega sain tulla, neile on matkaoskusi vaja.“

Aga „Ole valmis!“ ei piirdu kaugeltki matkatarkustega. Metsas ellujäämine, tulepulga ja kuiva sambla abil lõkke ülessaamine ning õpetused, mis värvi rõivaid metsa minnes kanda või kuidas prügikott varjualuseks kohandada, on vaid üks laagri moodul.