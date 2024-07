Viljar Voog: olümpiamängude korraldajate liigne agarus kliimaküsimustes on ogarus, kui sportlased peavad ise konditsioneeri kaasa võtma

„Kui Pariisis lõigatakse mehe kõri läbi, on tegu mõrvaga. Idas lõigatakse läbi 50 000 inimese kõrid ja see on küsimus,“ kirjutas Victor Hugo Esimese maailmasõja aegu. Suur kirjamees viitas Ottomani impeeriumi genotsiidile armeenlaste vastu, aga kahjuks on sõnad sama mõjusad ka praegu.