„Arvestades Pakosta varasemat töökogemust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna, usun et nõusolekuseaduse vastuvõtmine kuulub kindlasti tema prioriteetide hulka.“

Nõusolekuseadus on nõusolekust lähtuv seksuaalvägivalla regulatsioon, mis põhineb põhimõttel, et tahtevastane suguühe on vägistamine. Nõusolekuseaduse vastuvõtmine ei ole Eesti jaoks valik, vaid Istanbuli konventsioonist tulenev kohustus.