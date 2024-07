Jüri Toomepuu: Venemaa hääbub. Nüüd pole küsimus selles, kas Ukraina suudab võitlust jätkata, vaid selles, kas seda suudab Venemaa

Juba sõja algpäevil suutsid ukrainlased Putinile ja maailmale tõestada, et Putini unistus Ukraina vallutamisest ei täitu. Nüüdseks on ilmselge, et võit ei koida, kuigi Putin on valmis sellele pühendama kõikvõimalikud ressursid: aktsepteerima iga päev umbes 1000 lahingus langenut, kasutama Teisest maailmasõjast järele jäänud tanke ning Põhja-Koreast ja Iraanist kalli raha eest ostetud relvi ja laskemoona. Näib ka, et ei täitu ta lootused, et lääne toetus Kiievile raugeb.