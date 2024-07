NÄDALA TÄHELEPANEKUD | Kuidas selgitada maksutõuse ilma viha kaela tõmbamata?

Keerulises eelarve- ja julgeolekuolukorras on riigi rahakoti korrastamine ja Eesti kaitsmiseks vajalike sammude tegemine uue valitsuse suurim väljakutse. Et valusate otsusetega jätkusuutlikult edasi kulgeda, on lisaks sammudele endale vähemalt sama oluline, kuidas neid selgitada.