KOLUMN | Margit Adorf: aitab juba sellest venelaste poputamisest!

Küll aga peaks eesti keele oskuse nõue olema üleüldine kõikidele siin alaliselt elavatele võõramaalastele mitte üksnes õpetajatele. Sest koduriigi keele oskus saab alguse siiski kodust, mitte koolist. Kui kodus räägivad pereliikmed näiteks ainult vene keeles, saavad nad kodust väljaspool hakkama vene keeles, kinos on filmid ja subtiitrid vene keeles, teleris on saated vene keeles, kaupluses on sildid vene keeles, hätta jäädes leiab kärmelt ikka kuskilt mõne vene keelt oskava inimese - siis polegi ju mingit motivatsiooni pingutada.