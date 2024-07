SÕJARAPORT | Rainer Saks: avaldati selge strateegilise visiooni ja eesmärgiga plaan, kuidas USA saaks lõpetada Vene agressiooni Ukrainas

USA endine riigisekretär Mike Pompeo avaldas Wall Street Journalis lühidalt põhilised ideed, kuidas USA saaks lõpetada Venemaa alustatud agressiooni Ukrainas. Mike Pompeo avaldas selle plaani visandi küll Donald Trumpi presidendi kampaania kontekstis ja selle toetuseks, kuid see on ikkagi viimase kahe aasta jooksul avaldatud plaanidest esimene taoline, kus on selgelt tajutav strateegiline visioon ning eesmärk. Venemaa jaoks on sellise plaani ilmumine praegu kindlasti väga häiriv ning süvendab nende traditsioonilist ettevaatlikust vabariiklaste suhtes.