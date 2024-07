Enelis Linnas: „Kui sa võtad mind nagu inimest, on pool tööd tehtud.“ Mis aitab 13-aastaste rüblikute vastu?

Viimase aja sündmused Järvamaal, mille keskmes on kaks 13-aastast poissi, kes mingil põhjusel veedavad oma vaba aega autosid ärandades ja nendega kiirust ületades, on tekitanud minus palju mõtteid ja tundeid. Nimelt on need sündmused toonud esile ühe terava väljakutse meie ühiskonnale. Selleks on noored, kes kahjustavad oma käitumisega nii endid kui teisi endi ümber.