Mihhail Kõlvart: ettevõtete täiendav tulumaksustamine on rumalus! Majanduse päästerõngas on astmeline tulumaks

Tuleb tunnistada, et uues kuues vana koalitsioon leidis vastused kahele peamisele küsimusele, mis on vaevanud mitmeid põlvkondi silmapaistvaid mõttetarku. Vastused on lihtsad, nagu geniaalsed asjad ikka: „Kes on süüdi? Mitte meie. Mida teha? Makse maksta.“