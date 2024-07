Ahti Kallikorm: kolmandate riikide kodanike hääleõigus jätab meie tagalasse potentsiaalselt selga pussitava vaenlase

Meile on jäetud mulje, nagu oleks kolmandate riikide kodanike valimisõigus kohalike omavalitsuste volikogude valimistel midagi sellist, mis on Euroopa Liidus põline ja kõigutamatu normaalsus. Kaugel sellest! Euroopa Liidus on 13 liikmesriiki, kus kolmandate riikide kodanikel ei ole õigust kohalikel valimistel osaleda. Need riigid on Läti, Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa ja Tšehhi.