Või video Harkivi rindelt Vovtšanskis, kus sõjaväelane räägib otse ja ilustama, et tema üksusest on peaaegu kõik surma saanud. Linnavaremetes on laipade kuhjad, keda keegi ei saa ära viia, mistõttu on kõva laibalehk ja meeletus koguses kärbseid (viimase info kohaselt olevat selle video tegija oma elu pärast kartes põgeneneud sõjaväeosast nädalavahetusel).