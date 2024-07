VIIS SOOVITUST | Prügikastid pole midagi. Elu kulgeb veel paljude luksusmugavusteta

Ühistranspordita. Mitte „tasuta“, vaid üldse ühistranspordita. Jätame tehniliselt ühissõiduki rollis olevad taksod siin kõrvale. Maailm, eriti kolmas maailm on täis suurlinnu, kus toimiv bussi-, trolli- või trammiliiklus puudub. Ka USA-s ei saa suuremas osas linnadest pidada ühist võrgustikku just liikuvuse selgrooks, kui metrood kõrvale jätta. Elu seisma ei jää, mis need mõned tunnid ummikutes ikka ära ei ole ja tehniliselt on Tallinn läbitav vähemalt tervele inimesele ka jalgsi. Rikšad au sisse!