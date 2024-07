ARVUSTUS | Evald Okas läheb hinge. Vaimustav ülevaade eesti kunstiklassiku tegemistest

Evald Okas (1915–2011) on klassik, kes tegutses vilkalt aastakümneid. Nõukogude perioodi staarkunstnikku on suhtutud ambivalentselt – kohe meenub poleemika, mis on saatnud Estonia laemaali (koos Elmar Kitse ja Richard Sagritsaga, 1947) ning Maarjamäe lossis oleva ajaloomuuseumiks saanud revolutsioonimuuseumi hiidpannood „Rahvaste sõprus“ (1987), mida soovi korral saab praegu ära udutada.