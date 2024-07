Andrus Kaarelson: laustoetused tuleb lõpetada! Kokkuhoid tuleb vajaduspõhistest toetustest

Me oleme veendunud, et ka laiemalt on aeg targale e-riigile kohaselt minna üle andmepõhisele riigihaldusele. Kui maksuamet teab meie tulusid sendipealt ning tuludeklaratsiooni esitamine võtab vaid paar minutit, ei tohiks inimeste toetusvajaduse hindamine riigile kuidagi üle jõu käia.