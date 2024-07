Teiste jaoks on mängus nende tulevik. Kui lased endale kaela riputada mittevajaliku telekapaketi, siis mis seal ikka, mõne aja pärast, kui viitsid, tühistad selle. Tehniliselt on sama ka pensionifondi vahetusega. Aga seal ei pruugi sobimatus endast üldse tunda anda: pension kogub kuskil vaikselt ja inimene võib alles vanaduspuhkusele minnes aduda, et ega ei teinud omal ajal just parimat valikut.