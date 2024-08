Jaanus Karilaid: sotsid valisid vene hääled ja hülgasid võitluse heaolu eest

Sotsiaaldemokraadid on alustanud tegutsemist, et saada Eesti poliitilisel kabelaual olulisimaks vasakpoolseks jõuks. Sotside suur punane õhupall on aga hämamisest nii pungil, et on aja küsimus, millal see piinliku plaksuga tükkideks lõhkeb. Keskerakonnal on hea võimalus ise vasakpoolsete liidriroll endale haarata, see eeldab aga veneliku poliitika hülgamist. Umbusaldusavaldus Vladimir Svetile oli esimene proovikivi.