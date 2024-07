VIIE KALLEIMA RIIGI SEAS | Andres Sutt: viienda kalleima riigini on pikk tee minna. Liigume hoopis Euroopa viie rikkama riigi suunas

Majanduse seisukord on halb, Eestis on ebasoodne investeerimiskliima, vähene innovatsioon, rahvusvahelise konkurentsivõime langus, kahanev rahvastik, Euroopa Liidu keskmisest kõrgem hinnatase, maksutõusud ja kahanev majandus - sellised on märksõnad, mis jäid lugejana silma Konjuktuuriinstituudi Eesti majanduse hetkeseisu ja väljavaadete raporti pressikonverentsi kajastusest.