ARVUSTUS | Drag’id, siniseks võõbatud Dionysos ja rebenenud pesus tantsija. Tänavune OM-i avapidu jahmatas

Päris kindlasti on olümpia tähendus 2024. aastal teine, kui see oli kasvõi 2000. või 1976. aastal. Nõukogudeaegsest lapsepõlvest mäletan, kui eriline oli toona olümpia – see oli väheseid võimalusi jälgida midagi hallist argipäevast erinevat, suurejoonelist ja rahvusvahelist. Elevus oli totaalne ja ka välismaiseid spordikangelasi teadsid isegi spordikauged inimesed. Mu spordihuviline isa veetis päevi teleri ees, võib-olla isegi oma puhkuseaega sellele perioodile ajatades, vaadates kõige erinevamaid võistlusi.