PUUST JA PUNASELT | Spikker, mida pensionifondi müüjalt ise küsida

„Teadlikult ja hoolikalt kaalutud pensionifondi valik aitab tagada, et sinu pensioniaastad on majanduslikult turvalised ja stressivabad.“

Pensionifondi valimine ei ole midagi, mida sa peaks tegema kaubanduskeskuse koridoris, kiirelt ja läbimõtlematult, see on otsus, mis mõjutab sinu tulevikku ja nõuab hoolikat kaalumist. Pensionifondi valik on midagi enamat kui lihtsalt üks finantsotsus, see on pikaajaline kohustus ja investeering, mis mõjutab sinu elukvaliteeti pensionieas.