VIIE KALLEIMA RIIGI SEAS | Heido Vitsur: olen tõsiselt mures selle pärast, mis edasi saab

Kuivõrd hinnad on meil möödunud kolme aasta jooksul kahekümne protsendipunkti võrra kiiremini kallinenud kui Euroopa Liidus keskmiselt ja meie hinnatase tõusnud 98%-le Euroopa Liidu keskmisest, annab lihtne ekstrapolatsioon alust hoiatada, et kui meil läheb hinnatõusuga eelolevatel aastatel isegi poole paremini kui eelmisel kolmel aastal, jõuame me veel sellel kümnendil hinnataseme poolest viie kõige kallima EL maa kannule, Euroopas aga mitte.