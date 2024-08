Võimas, kihutav auto? Ega ometi hoopis puhast keskkonda? Aga just nii on. „Poole väiksem pakend“ – jääb ju mulje, et küll muudate planeedi selle firma tooteid ostes suisa rohelisemaks. Mis sest, et pakend tekib ikkagi, ja kuidas teda lõplikult ümber töödelda, ei tea päriselt keegi.