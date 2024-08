Tänase seisuga võib olla kindel, et esimesed kuus F-16 hävitajat on jõudnud Ukrainasse. Esialgu ei ole veel täpselt teada, milline relvastus nende pardal on. Ajakirjanduses levinud info kohaselt on neil praegu ainult võimekus viia läbi õhutõrje operatsioone.