VIIE KALLEIMA RIIGI SEAS | Kai Realo: pole mõtet oodata, et midagi läheb odavamaks, vaid me peame saama rikkamaks

Selliste sõnadega võib kokku võtta teisipäevase Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu esitluse. Kui kunagi oli popp ütlus, et „kõik hea siin ilmas on kas ebaseaduslik, amoraalne või paksuks tegev“, siis nüüd tuleb tunnistada, et liigume suunas, kus kõik, mis on hea, on kallis ja kõrgelt maksustatud.