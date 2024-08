Keila-Joa lossis avatakse Yuri Gorbachevi näitus

Schloss Fall lossi taastaja Andrei Dvorjaninovi sõnul märgib Yuri Gorbachevi näitus ühtlasi kümme aastat kestnud koostööd SED Arte Gallery juhi Olga Ljubaskinaga. „Yuri Gorbachevi 2014 aasta kevadel toimunud näitus oli esimene kultuurisündmus meie majas ja osutus erakordselt edukaks kuna tõi loss tuhandeid kunstisõpru. Tolles ajas oli tegemist fenomenaalse sündmusega, sest kunstnik müüs Eestis kõik oma näitusele kaasa toodud tööd. Meil on väga hea meel, et saame taas Yuri tööd avalikult meie lossis välja panna“, sõnas Dvorjaninov.

Yuri Gorbachev on üheksakümnendate aastate algusest USAs elav kunstnik, kelle tööd on esindatud mitmete riikide esindusmuuseumites ja paljudes erakogudes. Tema tööde omanike hulka kuulub kümneid mõjukaid poliitikuid, ettevõtjad ja meelelahutusmaailma suurtegijaid USA-s, Euroopas ja Aasias. Tema töö on ka Valges Majas (Washington) ja ÜROs, mille jaoks ta kujundas ÜRO margi „Roheline papagoi punasel lillel“ sarja „Ohustatud liigid“ jaoks. 1998. aastal andis Rizzoli International välja Yuri Gorbachevi kunstiraamatu ja 2002. aastal Bertelsmann Group Yuri Gorbachevi elu ja kunsti käsitleva suure raamatu „The Art of Paradise“. Yuri Gorbachev, kes on saanud klassikalise kunstihariduse, Odessas, Ukrainas, kasutab oma maalidel enda loodud laki- ja glasuuritehnikaid, demonstreerides ainulaadset stiili; must värv ei kuulu tema paletti.