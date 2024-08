Laura Võigemast: asjad peavad sündima lustides, mitte veri ninast väljas tööd tehes

„Minu jaoks on see mitmes mõttes täiesti uus kogemus,“ kirjeldas Võigemast suursündmuse dramaturgitööd. Ta loodab, et etendus suudab inimesi üllatada ning tavapärasest mõttelõngast virgutada. „Kui see etendus äratab igapäevasest olmest ja tekitab emotsionaalse raputuse, siis on see töö õnnestunud. Loodetavasti kõlab ta nagu metsik pidu läbi aja.“