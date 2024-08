Leon Glikman: maksumaksja on liiga kaua kinni maksnud tühjade tünnide kõminaid, töötamise imiteerimist ja ettevõtjatele vastandumist

Mõned päevad tagasi ilmus Eesti Ekspressis artikkel Konkurentsiameti peadirektorist. Seda lugedes läks meel kurvaks, sest avanenud pildis võib ära tunda Eestis viljeldava halduskultuuri sümptomaatilisi tunnuseid, mis on arenenud krooniliseks, ühiskonda sandistavaks haiguseks. Tõde on kibe ja tõbi ränk, sestap tarvis on tugevaid ravimeid, et patsiendile elulootust anda.