KULTUURIBIIT | Tantsija Maria Solei Järveti playlist

Maria ütleb oma muusikavaliku (kuulata saab ka siit) kohta nii: „Mis puudutab suhet liikumise ja muusikaga, siis usun, et me ei loo uusi liigutusi peaaegu et kunagi. Eripära peitub energias ja missioonis, millega ühist liikumissõnavara edastame. Toon näiteks, et kallistus on päeva lõpuks liigutusena üks ja see sama, aga energia inimeste vahel seda tehes loobki erinevuse. Me kõik teame, et hüvastijätu kalli ja taasnägemise embus on kaks eri maailma. Seetõttu on helikujundus suureks abiks ja partneriks tantsija ning koreograafi elus selle nähtamatu maagia edastamisel. Helid ärgitavad meid tundma. Olen inspireeritud liikuma nii muusika kui ka muusikata. See tähendab, et isegi kui saalis, tänaval või laval on vaikus on mu kehamälu täis erinevaid elukogemusi ja rütme, vahel me lihtsalt unustame ära kui võimas playlist meil endal juba olemas on. Seda vägevat mälu, kogemuste ja seoste teemat uurin ma ka balletilavastusega „AJU“.“