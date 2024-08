SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa suurtükiväe ülekaal võimaldab üldse rünnata, eelise kaotus oleks katastroof. Aga selle poole asi liigub

Siiani on Venemaa ühe kuu pikamaadroonide kasutamise rekord 600 ühikut märtsis ja eelmise aasta detsembris, nii et sinnamaani on Ukrainal veel minna. Aga kui võtta arvesse, et veel eelmisel aastal oli Ukraina võimekus selliste droonide osas Forbesi andmetel paarikümne drooni juures kuus, siis on edenemine olnud väga suur. Ja mis veel olulisem, selliste droonide tootjate sõnul oleks neil riigilt tellimuse saamise korral võimalik neid toota oluliselt rohkem ehk siis pudelikaelaks ei ole enam tootmisvõime.