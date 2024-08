Toomas Alatalu: see, mis on muule maailmale mõrv, on Venemaa valitsusele kangelastegu!

Seekord Moskva lennuväljal lahti rullitud punane vaip ja auvahtkond koos lubadusega kõigile vabanenuile riiklikud autasud anda tuletasid nende ridade autorile meelde punast vaipa, millega võeti vastu Katari vanglast vabastatud meest, kus nad istusid 2004. aastal Tšetšeenia presidendi Zelimhan Jandarbijevi tapmise eest. Juba toona, kui putinism alles kujunes, oli see, mis muule maailmale mõrv, Venemaa valitsusele kangelastegu! Seda selgituseks Berliini poolt vabastatud Vene tapjamehele, kelle ohvriks langes Saksamaal elanud-redutanud tšetšeen – lääne ja Kremli arusaamad süüst ja vastutusest erinevad kardinaalselt. On jäänud mulje, et kõik Tšetšeeniaga seotu on Putini jaoks midagi isiklikku ning ta ka ei varja seda – kõnealune mõrvar on ainuke vabastatutest, keda Putin on oma esinemistes maininud, kuid kes samas on teiste vabastatutega võrreldes tähtsusetu tegelane.

Raske on öelda, miks Venemaa vanglatest vabastati teatud-tuntud välismaalastele lisaks just need siseopositsiooni kuuluvad kodanikud. Osa neist on mitme kodakondsusega. Kindlasti mõjutas seda rahvusvaheline kampaania iga konkreetse isiku kasuks, ent kõigil ju ei vedanud, sest poliitvange Venemaal jätkub. Kreml andis lennuväljal toimunud vastuvõtuga märku, et tegemist oli vaat, et väikese sõjalise operatsiooniga sõjalise erioperatsiooni raames ja kõik on kangelased, sest kannatasid kodumaa eest. Sestap on tark üle korrata president Bideni sõnad, et toimunud vabastamine pole põhjuseks Putiniga rääkimiseks. Lootkem, et nii see on.