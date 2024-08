Olga Štraube: vaatan vene emigrante imestusega. Neil on Euroopasse jõudnuna esimest korda tõeline vabadus ja nad ei hinda seda

„Selge peaks olema see, et nad pole mingid „Vene poliitikud“, nagu nad ise pressikonverentsil kinnitasid, vaid lihtsalt järjekordsed vene emigrandid, kellest ei sõltu mitte kui midagi, ja kellel pole Venemaal tegelikku mõju.“

Impeeriumi välja rebimine oma seljaajust on raske, see eeldab rasket tööd. Kuid see on võimalik. Ilma selleta ei saa olema mitte kunagi mitte mingit „imeilusat“ ja vaba Venemaad. Tuleb vaid järjekordne „õudne“ Venemaa, uue diktaatoriga. Vene reaalsus ning Vene rahvas muudavad iga juhi uueks Putiniks. Sest küsimus ei ole ju juhi isikus, vaid keskkonnas. Kui keskkond ei muutu, siis jääb õudne Venemaa ennast igavesti taastootma.