ERR-i Washingtoni korrespondent Laura Kalam: adrenaliin hoiab mind püsti, kui füüsiliselt see võimalik ei tohiks olla

Edastad aasta algusest eestlastele USA-s toimuvat. Kaugelt paistab, et USA-sse saadetud korrespondendid on kui üksikud hundid metsikus läänes. Sa tegutsed siis, kui Eestis on öö, ja teed lood kontseptsioonist kuni AK-sse jõudva klipini ise valmis. Sa oled reporter, operaator ja reisiplaneerija kõik ühes. Kui hästi see kirjeldus paika peab?

See artikkel on avatud vaid tellijatele. NB! Kui oled tellija, siis palun värskenda veebilehte või pöördu klienditeenindusse Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega