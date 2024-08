KOLUMN | Edward Lucas: vangide vabastamine näitas, et Kremli ärimudel on edukas

Vene naftale, gaasile ja kivisöele seatud sanktsioonid on sisuliselt läbi kukkunud. Nüüd annab Kreml hoogu juurde uuele majandusharule – inimkaubandusele. See on laiendanud niigi napi poliitilise energia kulutamise humanitaarprobleemidele, selle asemel et suunata see ainsale tõeliselt olulisele geopoliitilisele küsimusele: Ukrainale.