Kunst, mis on sündinud psühhiaatriahaiglas või erihooldekodus

Septembri lõpuni on Tartus, Viljandis ja Valgas väljas kolmiknäitus „Varjatud maailmade avardumine. Ida-Euroopa autsaiderkunst“, kust leiab seni peamiselt varjus tegutsenud kunstnike teosed. Eeskujulikus väljapanekus leiab autsaiderkunsti esindajaid nii Eestist kui ka välismaalt, täpsemalt kümnest sarnase poliitilise taustaga riigist. Näituste ühe kuraatori Mari Vallikivi sõnul on väljas erilist tuge vajavate inimeste tööd. „Osa neist on juba siitilmast lahkunud, osa aga loovad praegugi. On autoreid, kellel on professionaalne taust, on neid, kel pole olnud kultuuriga erilist kokkupuudet,“ sõnab ta.