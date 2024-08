Gregor Kulla proosaluulekogu räägib tänapäeva Eestis kväärina elamisest

Kuidas on olla noor intellektuaal väikese postsovetliku riigi kitsukesel kultuuriväljal? Kuidas on olla kväär eelarvamustest palistatud ühiskonnas? „Peenar“ pakub neisse küsimustesse toore ja samas üldistusjõulise sissevaate: minategelane loob ühiskondlikult ja poliitiliselt provotseerivaid teoseid, käib festivalidel, joob sojajooki ja vaatab Netflixi, aga kõige lahedamatest tegemistest on ta ikkagi välja jäetud, keegi teda kuskil alatasa sõimab ja ta pilte ei laigita kunagi piisavalt.