Evelyn Sepp: kliimakindla majanduse seadus on üks suur pettus!

See, mida meile veidra pealkirjaga eelnõu pähe esitletakse, on aga täielik pettus. Paremal juhul tulnuks see kirja panna vabariigi valitsuse korraldusena, sest selle sihtrühm ja sisu on just avaliku sektori enesekorralduslik tegevus, millel, olgem ausad, on peaaegu olematu mõju maailma kliimale.