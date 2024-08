Draamateater lõpetas Kertu Moppeli ja Priit Pedajase töölepingu

Lavastaja Priit Pedajas rääkis töösuhte lõppemisest Draamateatriga esimest korda avalikult Sakalas 25. juunil, laiemat tähelepanu äratas uudis aga 31. juuli Postimehe vahendusel. Reedel ilmub LP-s pikem intervjuu Priit Pedajasega, milles Pedajas ütleb: „Mais tuli Hendrik Toompere (Draamateatri kunstiline juht) mulle teatris koridori peal vastu ütles, et minu lepingut ei uuendata. Kõik, nii oligi. Mul oli tähtajaline leping, aga seni on alati uus leping tehtud.“ Pedajas tunnistab, et otsus oli talle ootamatu. Ta ei tee saladust sellest, et otsus kurvastab teda.