RETSEPTID | Suvised hõrgutisest krõmpsuvast suvikõrvitsast

Retsepti kogused on sellised, millega saab teha kas ühe suure plaadipiruka või väiksemad suupisted. Plaadipiruka jaoks aseta kõik pakis olevad tainaplaadid küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile, nii et ääred on veidi üksteisest üle, ja vajuta need tugevalt kokku. Hea oleks tainarulliga kogu tainaplaat veidi suuremaks rullida. Äärtest 1 cm kaugusele lõika terava noaga piruka ümber n-ö raam. Kui teed väikesed pirukad, siis võib tomatit ja suvikõrvitsat veidi üle jääda.