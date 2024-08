Kammermuusikafestivali korraldav Kärt Ruubel: uut repertuaari otsides satun pidevalt ülihuvitavate heliloojate peale

13. ja 14. augustil toimub kolmandat korda uus festival Kammermuusika Fotografiskas, entusiasmi täis nagu noorus ikka. Festivali looja on pianist ja kammermuusik Kärt Ruubel. Kärt on kirglik kõiges, mida ta teeb – nii oma kontsertides, kus ta esineb tihti koos oma kaksikõe, ERSO kontsertmeistri Triinuga või värskes nüüdismuusikaansamblis Ludensemble. Peale selle on Kärt Eesti riikliku sümfooniaorkestri kommunikatsioonijuht, selja taga on Järvi Akadeemia rahvusvaheliste dirigeerimiskursuste koordineerimise kogemus.