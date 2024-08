JUHTKIRI | Planet42 hoiatav näide – kindlaid rahasadamaid pole

Praegu Jaapanist alanud börside ameerika mägedel kõikumine on pannud proovile ka kogenud investorid. Ent rahulikumatelgi aegadel tasub silmas pidada, et ootuspärase tootluse asemel võib kergesti ka oma rahast sootuks ilma jääda. Seda ka siis, kui pealiskaudsel vaatlusel on ettevõtte finantspositsioon nii kindel, et suudab kaasata rahvusvaheliselt turult kümneid miljoneid.